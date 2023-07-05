В Лидском районе рыбак запутался в рыболовной сети и утонул

Запутался в рыболовной сети и утонул - трагедия произошла в Лидском районе, в реке Чернявка погиб рыбак. Ночью, когда 60-летний местный житель не вернулся домой, родственники забили тревогу, а обнаружив тело в воде, сами вызвали милицию.