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В Лидском районе рыбак запутался в рыболовной сети и утонул

Запутался в рыболовной сети и утонул - трагедия произошла в Лидском районе, в реке Чернявка погиб рыбак. Ночью, когда 60-летний местный житель не вернулся домой, родственники забили тревогу, а обнаружив тело в воде, сами вызвали милицию.

По факту несчастного случая следователи проводят проверку.

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