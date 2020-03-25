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В Лоеве едва не рухнуло здание, в котором проводили ремонт
В Лоеве едва не сложилось здание, в котором проводили ремонт. В полночь 6 плит перекрытия обрушились внутрь на площади 50 кв. м, по внешним стенам двухэтажного здания пошли трещины. Известно, что строение принадлежит одному обществу с ограниченной ответственностью. Первый этаж сдавался в аренду частным предпринимателям. В это время на втором этаже производился ремонт помещений. По данным МЧС, свидетелями происшествия стали трое рабочих. В определенный момент они услышали шум на втором этаже и поднялись наверх узнать, в чем дело. Мужчины увидели, что балка перекрытия трещит и деформируется, а штукатурка сыплется вниз. После такой картины они выбежали на улицу. Инцидент обошелся без пострадавших. Место ЧП оградили, а специальная комиссия решает вопрос о сносе опасного строения. Причина обрушения выясняется.
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