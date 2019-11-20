Детская шалость едва не привела к трагедии. В Логойском районе один подросток ранил другого из ружья. ЧП произошло еще 18 ноября, однако в больницу за помощью родители детей обратились спустя сутки. И уже медики сообщили о случившемся правоохранителям. По информации СК, двое братьев, 13 и 17 лет, взяли оружие у отца и отправились в лес, чтобы пострелять. Однако сноровки не хватило, пока младший устанавливал мишень, ружье выстрелило. Дробь угодила в плечо школьника. Известно, что его жизни сейчас ничего не угрожает. Впрочем, этим делом уже занимается Следственный комитет. Кроме того, установлено, что оружие не было зарегистрировано.

Подробности у Александра Камовича. Сообщение об огнестрельном ранении ребенка поступило правоохранителям накануне, после того как 13 летний школьник попал в больницу. Впрочем, оказалось, что инцидент произошел еще на день раньше. 18 ноября двое братьев, 17 и 13 лет, отправились в лес, чтобы пострелять... из отцовской винтовки.

Во время проверки оперативная группа установила, что одно ружье - зарегистрированное - отец подростков, 50-летний охотник, хранил дома в сейфе. А вот два незарегистрированных ствола прятал в стоге сена в сарае. Одно из этих ружей в итоге и выстрелило. Что касается семьи, то ничего плохого соседи о родителях или детях не говорят. Хорошие люди. Но вот знали ли дети, где лежит оружие, патроны и имели ли к нему доступ - вопрос, который предстоит выяснить.