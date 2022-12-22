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В ловушке у мошенников оказались несколько пенсионеров из Минска

В Минске за два дня курьеры аферистов забрали у пожилых людей более 50 тыс. долларов. Сотрудники милиции задержали фигурантов. Это трое жителей Минска. По данным оперативников, предложение о подработке теперь уже задержанные нашли в тематической группе в мессенджере. По заданию куратора они забирали у пожилых минчан деньги, которые в дальнейшем передавал посреднику или переводили на указанный организатором счет.

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