Собрал соседский урожай для себя. В Лунинце задержали мужчину с чужой маковой соломкой. Растение он сорвал возле дома местных жителей, сложил в рюкзак, после чего полез через забор. В этот момент ночного гостя и заметили сотрудники ГАИ. Пока беглец "делал ноги", выбросил свою сумку, откуда выпала трава. Общий вес маковой соломки составил более 150 граммов. И, как рассказал задержанный, из нее он планировал сварить опиум, но исключительно для себя. Такое рвение к кулинарии стало поводом для возбуждения уголовного дела по наркостатье.