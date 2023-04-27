В Любанском районе племянник до смерти забил своего дядю

Убийство в Любанском районе. Племянник до смерти забил своего 63-летнего дядю. Родственник приехал из Минска в гости в деревню Костеши. После выпитого спиртного между мужчинами возникла ссора. 46-летний минчанин руками избил пенсионера.

Как установили следователи, мужчина нанес около десяти ударов по телу. Пострадавший скончался на месте. Только на следующий день подозреваемый сообщил о произошедшем родственникам, которые и вызвали милицию.