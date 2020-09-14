В Малорите сотрудники ГАИ преследовали пьяного водителя. Отметим, что уже после задержания 32-летний местный житель - водитель Audi- отпираться не стал и признался, что употреблял алкоголь. Машина привлекла внимание инспекторов ГАИ по причине скоростного режима. Был подан сигнал об остановке, но шофер это требование проигнорировал. Во время преследования, выезжал на встречку, создавал аварийную обстановку, подвергая опасности жизнь и здоровье других участников дорожного движения. А когда гонщика загнали в лес, он был задержан. От мужчины исходил резкий запах алкоголя. В отношении нарушителя составлено три административных протокола (за пьяную езду, создание аварийной обстановки и неподчинение требованию об остановке). Автомобиль доставлен на штрафстоянку.