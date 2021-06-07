В Малоритском районе утонул ребенок

По данным следствия, 14-летний мальчик гостил у сестры в деревне. Вечером 5 июня они с другом 10 лет пошли гулять. Примерно в 18:30 находились возле водоема в деревне Дропеевичи. Старший из ребят решил искупаться, но что произошло потом и при каких обстоятельствах ребенок утонул - выясняется. Тело мальчика из воды доставали водолазы.