Попалась на удочку интернет-аферистов и в итоге потеряла деньги. В милиции рассказали подробности очередного киберобмана. Женщина решила попробовать продать яблоки со своего приусадебного участка через сеть Интернет. Для этого разместила объявление на одной из торговых площадок. Первый же покупатель пообещал взять много яблок, если женщина отправит их через службу доставки. Позже оказалось, что женщина угодила в ловушку. Поскольку дама оказалась неопытным интернет-пользователем, ее потенциальный покупатель направлял в нужное русло. Он сбрасывал все необходимые ссылки. Доверившись, дама и не заметила, как оказалась на фишинговой странице, где ввела реквизиты своей карты. В итоге у женщины было похищено 105 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.