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В милиции заявляют о задержании нападавших на посетителя минского казино
Инцидент случился 17 октября на улице Карла Либкнехта, когда клиент игрового клуба попытался сесть в такси и уехать домой. Неизвестные, спровоцировав драку, вытащили мужчину из машины. Как сообщили в милиции, в результате нападения минчанин лишился в общей сложности свыше полутора тысяч долларов. Сам инцидент конфликта попал в поле зрения камеры наружного наблюдения. Сейчас это видео приобщено к доказательной базе. Что грозит нападавшим, узнал Владимир Королев.
Рассвет 17 октября житель столицы встречал в игровом клубе. Когда фортуна стала отворачиваться от клиента, мужчина решил остановиться и уехать домой. Как оказалось, не вовремя.
Это кадры того самого конфликта. Уже в милиции зачинщики признались, что находились в том же игровом клубе. А проиграв все деньги, за соседним столом заметили мужчину с пачкой купюр в руках. Он сделал одну ставку, которая не сыграла, и направился к выходу. Задержанные утверждают, что идея возникла мгновенно. Парни подбежали к мужчине, когда тот уже садился в такси, вытащили из машины, забрали деньги и скрылись.
Оба задержанных жители столицы. Мужчины уже не первый раз попадают в поле зрения правоохранителей. До этого парни неоднократно были судимы за грабеж. Сейчас материалы проверки переданы в Следственный комитет для дачи правовой оценки.
В Беларуси за грабеж, совершенный группой лиц, предусмотрена уголовная ответственность. Подозреваемым грозит арест, ограничение или лишение свободы на срок до 6 лет.
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