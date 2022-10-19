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В Минске 14-летние школьники распылили газ в лицо продавцу и украли вейпы
Распылили газ в лицо и похитили вейпы. Оперативники за грабеж задержали школьников.
По информации правоохранителей, 14-летние парни нашли в интернете объявление о продаже парогенератора и договорились о встрече. Молодые люди встретились с продавцом во дворе жилого дома по улице Московской, где последний передал потенциальным покупателям вейп для осмотра. Именно эта беспечность продавца и стала триггером совершения преступления.
Не оплатив товар, подростки распылили в лицо продавцу газ из перцового баллончика и забрали находившуюся при нем сумку с товаром. Фигуранты пытались скрыться с места преступления, но были оперативно задержаны сотрудниками милиции. В сумке, похищенной у потерпевшего, находилась 21 электронная сигарета и 17 упаковок жидкостей для вейпов на общую сумму свыше 1000 рублей. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за грабеж. Милиция напоминает, что ответственность за грабеж наступает с 14 лет.
Фото:pixabay.com
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