В Минске 23-летний бесправник на мотоцикле пытался скрыться от ГАИ

В Минске 23-летний бесправник на мотоцикле пытался скрыться от дорожной милиции. Инспекторы ГАИ обратили внимание на байк, который выделялся в потоке машин, и подали сигнал об остановке, но мотоциклист лишь ускорился. Во время погони парень неоднократно нарушал правила и вскоре был задержан. Оказалось, что за год это не первая езда без документов. В отношении правонарушителя составлен ряд протоколов, ему грозит крупный штраф.