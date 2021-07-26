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В Минске 23-летний бесправник на мотоцикле пытался скрыться от ГАИ
В Минске 23-летний бесправник на мотоцикле пытался скрыться от дорожной милиции. Инспекторы ГАИ обратили внимание на байк, который выделялся в потоке машин, и подали сигнал об остановке, но мотоциклист лишь ускорился. Во время погони парень неоднократно нарушал правила и вскоре был задержан. Оказалось, что за год это не первая езда без документов. В отношении правонарушителя составлен ряд протоколов, ему грозит крупный штраф.
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