Инцидент случился накануне. Дама подошла к Свято-Духову кафедральному собору, достала топор и начала бить им по фасаду. Очевидцы сразу вызвали милицию. Тем временем прохожий сумел отобрать у женщины топор и удерживал ее до приезда правоохранителей. Злоумышленницу доставили в больницу для обследования. Она сообщила, что нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Что стало причиной подобного поступка - выясняется.