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В Минске 60-летний мужчина затопил вокзал

В Минске 60-летний мужчина затопил вокзал. Все случилась из-за того что изрядно пьяный весельчак открыл пожарный щит на лестничной площадке между 2 и 3 этажами, достал пожарный рукав и, опустив его в проем, включил воду. В результате лестничные пролеты второго, первого и нулевого этажей были залиты водой, повреждена декоративная отделка стен, а также технологическое оборудование. Стоимость ущерба подсчитали судебные эксперты.

Одного веселого мужичка, который бегал по трубопроводам, знают практически все. Правда, в отличие от минского затейника, тот спасал свою принцессу от дракона. Хотя кто знает, может вокзальный Супер Марио тоже пытался погасить пламя огнедышащего врага пожарным гидрантом.

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