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В Минске 74-летняя женщина позарилась на чужое и получила уголовное дело

Пенсионерка позарилась на чужое и получила уголовное дело. В Минске 74-летняя женщина не прошла мимо оставленного кем-то на скамейке телефона и взяла его себе. В милицию обратилась владелица смартфона. По камерам видеонаблюдения удалось вычислить того, кто забрал его - бабушку из того же подъезда. Теперь в отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело за кражу.

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