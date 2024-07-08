В Минске 74-летняя женщина позарилась на чужое и получила уголовное дело

Пенсионерка позарилась на чужое и получила уголовное дело. В Минске 74-летняя женщина не прошла мимо оставленного кем-то на скамейке телефона и взяла его себе. В милицию обратилась владелица смартфона. По камерам видеонаблюдения удалось вычислить того, кто забрал его - бабушку из того же подъезда. Теперь в отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело за кражу.