В Минске аферисты превратили рынок аренды жилья в преступную деятельность

Столичная милиция продолжает устанавливать аферистов, которые погрузили столичный рынок аренды жилья в преступную деятельность. Пользуясь спросом на апартаменты со стороны студентов, мошенники активно предлагают в аренду несуществующие квартиры. В соцсетях они выставляют фотографии помещений, просят предоплату, но потом выясняется, что таких привлекательных квадратных метров и вовсе нет. Вернее, они не сдаются, а это просто фотографии чужих квартир.



Только за этот месяц в милицию обратились почти 30 заявителей, которых обманули при на аренде жилья. "Залог" у людей был от 150 рублей. Правоохранители просят быть более внимательными в поиске жилья, не верить в слишком выгодные предложения и самое главное - не перечислять залог.