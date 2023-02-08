В Минске автоледи сбила дорожный знак

В Минске водитель автомобиля "Хендэ" сбила дорожный знак. Как предварительно сообщили в дорожной милиции, 39-летняя автоледи проявила невнимательность при выезде с улицы 2-я Лошица на улицу Кижеватова и в какой-то момент потеряла контроль над управлением. В этом случае обошлось без травм.