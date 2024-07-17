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В Минске безбилетник ударил контролеров
В столице безбилетник ударил контролеров. Его задержали милиционеры роты ППСМ. 58-летний минчанин на автобусе возвращался домой. На одной из остановок в общественный транспорт зашли контролеры. Мужчина признался проверяющим, что не купил билет.
За безбилетный проезд он был подвергнут штрафу, который оплатил, после чего вышел на следующей остановке. Дождавшись следующий автобус, фигурант продолжил на нем поездку без оплаты. И тут снова повстречался со своими новыми знакомыми.
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