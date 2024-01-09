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В Минске бойцы Департамента охраны с поличным задержали вора

Бойцы Департамента охраны с поличным задержали вора в белорусской столице. Во время обхода услышав звук битого стекла, милиционеры побежали на шум, где и застали мужчину в салоне фургона, куда он залез через разбитое окно.

44-летний минчанин достал из бардачка навигатор и блок сигарет, но был задержан. Ранее он уже был судим за кражу.

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