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В Минске бойцы Департамента охраны с поличным задержали вора
Бойцы Департамента охраны с поличным задержали вора в белорусской столице. Во время обхода услышав звук битого стекла, милиционеры побежали на шум, где и застали мужчину в салоне фургона, куда он залез через разбитое окно.
44-летний минчанин достал из бардачка навигатор и блок сигарет, но был задержан. Ранее он уже был судим за кражу.
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