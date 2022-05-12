В Минске раскрыта мошенническая схема поставщиков ноутбуков: ущерб составил более 15 тысяч рублей

Крупное мошенничество раскрыто в белорусской столице. Сумма ущерба - более 15 тысяч рублей. По серой схеме работала одна из минских компаний, которая заключала договоры на поставку ноутбуков с предоплатой. Когда деньги поступали на счет, компания-поставщик просто переставала выходить на связь. В числе обманутых клиентов были и государственное, и частные предприятия.