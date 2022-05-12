3.75 BYN
В Минске раскрыта мошенническая схема поставщиков ноутбуков: ущерб составил более 15 тысяч рублей
Крупное мошенничество раскрыто в белорусской столице. Сумма ущерба - более 15 тысяч рублей. По серой схеме работала одна из минских компаний, которая заключала договоры на поставку ноутбуков с предоплатой. Когда деньги поступали на счет, компания-поставщик просто переставала выходить на связь. В числе обманутых клиентов были и государственное, и частные предприятия.
Перечисленные средства фигурант обналичивал с помощью трех подельников. Деньги они делили между собой и тратили на личные нужды. Общая сумма ущерба составила более 15 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное в крупном размере.