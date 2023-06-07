В Минске дорогу не поделили погрузчик и легковушка

На улице Орловской в Минске 6 июня дорогу не поделили погрузчик и легковушка.

Как предварительно рассказали в дорожной милиции, водитель спецтехники, съезжая с тротуара после выполненных работ, не пропустил автомобиль китайского автопрома. Обошлось без пострадавших.