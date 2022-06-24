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В Минске два авто не поделили дорогу, что привело к ДТП
Две машины не поделили дорогу в столице - одна из них едва не вылетела на встречку. Инцидент произошел накануне на проспекте Дзержинского. По информации ГАИ, 36-летняя женщина на автомобиле Skoda при перестроении в соседнюю полосу не уступила дорогу попутному Renault и столкнулась с ним. От удара Skoda вынесло за пределы проезжей части, затем легковушка протаранила разделительное ограждение. Сообщается, что в автоаварии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
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