В Минске два авто не поделили дорогу, что привело к ДТП

Две машины не поделили дорогу в столице - одна из них едва не вылетела на встречку. Инцидент произошел накануне на проспекте Дзержинского. По информации ГАИ, 36-летняя женщина на автомобиле Skoda при перестроении в соседнюю полосу не уступила дорогу попутному Renault и столкнулась с ним. От удара Skoda вынесло за пределы проезжей части, затем легковушка протаранила разделительное ограждение. Сообщается, что в автоаварии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.