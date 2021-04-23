В Минске двое мужчин пытались вынести из магазина продукты

Пока один складывал товары в корзину, его сообщник должен был выйти из торгового зала якобы без покупок. Однако на выходе клиента остановили сотрудники магазина и передали милиции. Примечательно, что брали жулики исключительно шоколад и арахисовые пасты стоимостью более 300 белорусских рублей.



Сообщается, что 38-летний задержанный минчанин находился в состоянии алкогольного опьянения. Также известно, что он состоит на учете в наркодиспансере. Его соучастник успел скрыться. Сейчас его ищут правоохранители. Позднее действиям сладкоежек будет дана правовая оценка.