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В Минске двое мужчин пытались вынести из магазина продукты
Пока один складывал товары в корзину, его сообщник должен был выйти из торгового зала якобы без покупок. Однако на выходе клиента остановили сотрудники магазина и передали милиции. Примечательно, что брали жулики исключительно шоколад и арахисовые пасты стоимостью более 300 белорусских рублей.
Сообщается, что 38-летний задержанный минчанин находился в состоянии алкогольного опьянения. Также известно, что он состоит на учете в наркодиспансере. Его соучастник успел скрыться. Сейчас его ищут правоохранители. Позднее действиям сладкоежек будет дана правовая оценка.
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