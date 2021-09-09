В Минске двое парней покуражились в метро, а свои подвиги выставили в интернете - ими заинтересовалась милиция

Двое парней решили покуражиться в метро, а свои подвиги выставили в интернете - как итог, ими заинтересовалась милиция. Во время мониторинга социальных сетей, правоохранители обратили внимание на ролик из вагона минского метро. В нем оператор облил своего приятеля молоком, а затем тот повис ногами на поручне. Уже на следующий день героев видео установили. Ими оказались двое минчан 18 и 17 лет.