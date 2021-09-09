ЧПЗона X

В Минске двое парней покуражились в метро, а свои подвиги выставили в интернете - ими заинтересовалась милиция

Двое парней решили покуражиться в метро, а свои подвиги выставили в интернете - как итог, ими заинтересовалась милиция. Во время мониторинга социальных сетей, правоохранители обратили внимание на ролик из вагона минского метро. В нем оператор облил своего приятеля молоком, а затем тот повис ногами на поручне. Уже на следующий день героев видео установили. Ими оказались двое минчан 18 и 17 лет.

В ходе проведенной проверки в порядке Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь установлено, что своими действиями молодые люди нарушили общественный порядок и спокойствие граждан, выразившееся в явном неуважении к обществу. Молодые люди привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство. Инспекцией по делам несовершеннолетних с подростком организована индивидуальная профилактическая работа.
Дмитрий Мелешко, заместитель начальника отдела профилактики УОПП МОБ ГУВД Минска

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все