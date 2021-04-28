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В Минске фасовщик мефедрона маскировал закладки под камни

По данным правоохранителей 30-летний житель столицы обволакивал товар в цементе, а после раскладывал в различных точках столицы. Таким образом мужчина планировал продать 120 граммов мефедрона. Тайники делал один раз в месяц. Но планы по дальнейшему заработку и сотрудничеству с наркошопом сорвали оперативники. Фигуранта задержали с поличным в тот момент, когда он готовил волшебные камни.

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