В Минске горели апартаменты в доме по улице Мстиславца

Специалисты выясняют, что стало причиной пожара в столице. Горели апартаменты в доме по улице Мстиславца. Дым из окна привлек внимание, и на место очевидцы вызвали спасателей. В квартире в этот момент никого не было. Сотрудники МЧС проникли в помещение, огонь полыхал в коридоре. Пожар быстро потушили, из последствий - повреждено имущество, а жилище закопчено. Никто не пострадал. Предварительно, причина возгорания - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования: электросамокат на подзарядке или неисправность робота-пылесоса. Электроприборы изъяты и будут переданы на экспертизу.