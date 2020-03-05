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В Минске горели апартаменты в доме по улице Мстиславца
Специалисты выясняют, что стало причиной пожара в столице. Горели апартаменты в доме по улице Мстиславца. Дым из окна привлек внимание, и на место очевидцы вызвали спасателей. В квартире в этот момент никого не было. Сотрудники МЧС проникли в помещение, огонь полыхал в коридоре. Пожар быстро потушили, из последствий - повреждено имущество, а жилище закопчено. Никто не пострадал. Предварительно, причина возгорания - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования: электросамокат на подзарядке или неисправность робота-пылесоса. Электроприборы изъяты и будут переданы на экспертизу.
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