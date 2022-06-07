В Минске конфликт левого поворота стал причиной аварии

Конфликт левого поворота стал причиной аварии в Минске, на пересечении Рафиева-Любимова водитель такси, не убедившись в безопасном маневре, решил повергнуть. В это время в него врезалось Reno. От удара шофер и пассажир - оба пенсионеры - получили травмы и были доставлены в больницу.