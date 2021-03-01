В Минске квартиру забросали "коктейлями Молотова" - расследование завершено

По данным СК, ночью 4 ноября прошлого года двое неизвестных зашли в подъезд дома по улице Берута в Минске и подожгли входную дверь одной из квартир. В это же время еще несколько человек забросили бутылки с зажигательной смесью на балкон этой же квартиры. Хозяин вызвал МЧС и начал тушить огонь. В результате происшествия поврежден балкон и входная дверь. В скором времени милиционеры задержали подозреваемых - пятерых минчан. В ходе следствия установлено, что незадолго до инцидента мужчины выпивали. Во время застолья один из участников рассказал о конфликте с мужчиной из соседнего дома и предложил отомстить. После чего компания отправилась на заправку, где они купили несколько литров бензина, разлили его в стеклянные бутылки. Эти коктейли и бросали в квартиру. Все фигуранты - неоднократно судимые в возрасте от 32 до 55 лет. В момент совершения преступления все были пьяны. Их действия квалифицированы от роли каждого - от "незаконного изготовления группой лиц" до "умышленного уничтожения имущество общеопасным способом". Ущерб составил 7 тысяч рублей.



Материалы переданы прокурору для направления в суд. В отношении еще одного фигуранта уголовное дело прекратили за отсутствием в его действиях состава преступления.



