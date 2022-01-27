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В Минске молодая пара выращивала коноплю у себя дома
В Минске задержали молодую пару - парень и девушка выращивали у себя дома коноплю. В квартире они организовали отдельное помещение для культивации зелья. Со слов задержанных, через интернет приобретали все необходимое: удобрения, почву, световые лампы, вентиляторы. В ходе осмотра квартиры в шкафу обнаружено и изъято одно растение конопли, а также более 20 граммов готовой к употреблению марихуаны.
Виталий Тюнис, заместитель начальника УНиПТЛ ГУВД Минска:
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