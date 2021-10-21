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В Минске молодой человек приставил игрушечный пистолет к голове почтальона
В белорусской столице молодой человек напугал жильцов одного из домов на улице Бачило пистолетом. Об инциденте, который произошел накануне днем, на спецлинию 102 сообщили очевидцы. Прибывшие на место вызова милиционеры по приметам задержали предполагаемого хулигана и нашли у него то самое оружие, которое на деле оказалось игрушечным.
Как позже выяснили правоохранители, 24-летний парень, будучи пьяным (результаты освидетельствования показали более 3 промилле алкоголя в организме), зашел в подъезд и приставил ненастоящий пистолет к голове женщины-почтальона, а после убежал. Мотивы такой выходки задержанный пояснить так и не смог. Его действиям будет дана правовая оценка.
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