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В Минске мужчина делал закладки с метадоном, рассчитывая получить дисконт на дозу
Делал закладки, чтобы получить скидку на дозу - столичные бойцы наркоконтроля задержали мужчину, который делал закладки с метадоном.
Взяли с поличным. Пойти в минеры он решил после того, как узнал о гибкой системе скидок в наркомаркете. Мол, таким образом рассчитывал получить дисконт на дозу. При себе у задержанного и в тайнике было обнаружено около 20 граммов метадона. Фигурант рассказал, что употреблял наркотики с 21 года, сейчас ему 36. Стадия ремиссии была, когда находился в местах не столь отдаленных и тоже за наркотики. Сейчас возбуждено уголовное дело.
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