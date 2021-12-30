В Минске мужчина из окна своей квартиры выбросил телевизор и повредил чужой автомобиль

"Ржавеет под окном разбитый телевизор". Строчка из песни группы "Би-2" отлично описала ситуацию, которая произошла во Фрунзенском районе белорусской столицы. В микрорайоне Каменная Горка мужчина из окна своей квартиры выбросил телевизор и другие вещи. При этом приземление прошло не очень успешно - был поврежден чужой автомобиль, припаркованный под окном. Как выяснилось, итальянскую традицию выкидывать старые вещи из окна в канун Нового года вспомнил 28-летний минчан. Что стало причиной такого странного поведения мужчины, сейчас выясняют правоохранители. Кто знает, быть может, песня "Компромисс" тоже сыграла в этой истории не последнюю роль.