В Минске мужчина хладнокровно напал с ножом на пасынка и оставил его умирать

Такая картина: под фонарем все в крови. Я сразу подумал: зима, скользко, декабрь, может, поранился где-то. И на горле отчетливо порезы были видны, как минимум два. Я за него - и в ближайшее здание к людям. Кровь сильно шла, поэтому рану зажал. Скорая быстро приехала - в течение 10 минут. Я боялся, что он умрет на руках.

Александр Суховер, очевидец