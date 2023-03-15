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В Минске мужчина хладнокровно напал с ножом на пасынка и оставил его умирать

Воспользовался беззащитным положением ребенка и напал на него с ножом. В Минске следователи разбираются в шокирующих обстоятельствах дела в отношении 38-летнего гражданина Украины, едва не лишившего пасынка жизни.

Это произошло возле одного из столичных общежитий в декабре прошлого года. 13-летнего мальчика чудом удалось спасти.

По материалам дела, зимним вечером (пока супруга была на работе) обвиняемый выманил ее старшего сына на улицу, дважды ранил ребенка ножом в шею и хладнокровно оставил умирать. По счастливой случайности рядом оказался прохожий - он первым увидел окровавленного мальчика и бросился на помощь.

Такая картина: под фонарем все в крови. Я сразу подумал: зима, скользко, декабрь, может, поранился где-то. И на горле отчетливо порезы были видны, как минимум два. Я за него - и в ближайшее здание к людям. Кровь сильно шла, поэтому рану зажал. Скорая быстро приехала - в течение 10 минут. Я боялся, что он умрет на руках.
Александр Суховер, очевидец

Кто еще помогал бороться за жизнь мальчика? Как фигурант попытался уйти от наказания? И за что обвиняемый так безжалостно обошелся с ребенком? Подробности 17 марта в большом репортаже в вечерней итоговой программе "Зона Х" на канале "Беларусь 1".

Фото:pixabay.com

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