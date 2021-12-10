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В Минске мужчина напал на женщину и расцарапал ей лицо
Схватил за шею и расцарапал лицо. В Минске неизвестный напал на женщину. Когда милиционеры попытались задержать 33- летнего минчанина, мужчина оказал сопротивление. Как стало известно, конфликт завязался еще в магазине: мужчина ошибочно подумал, что один из молодых людей его толкнул и разбил пиво. Потерпевшая стала защищать невиновного парня, за что впоследствии и пострадала от рук агрессора. Возбуждено уголовное дело.
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