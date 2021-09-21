3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
В Минске мужчина украл бутылку алкоголя, не обращая внимания на замечания персонала
Грабеж средь бела дня. Накануне в Минске около 2 часов дня в продуктовом магазине по улице Руссиянова сработала кнопка тревожной сигнализации. Уже на месте работники торгового объекта пояснили милиции, что неизвестный мужчина, не обращая внимания на замечания персонала, похитил бутылку алкоголя за 50 рублей и скрылся. Просмотрев записи камер видеонаблюдения, милиционеры установили приметы подозреваемого и буквально через несколько минут задержали пьяного грабителя недалеко от магазина. Его действиям дана правовая оценка. По факту возбуждено уголовное дело за грабеж.
Президент
Все
Президент Беларуси выразил соболезнование президенту Сербии в связи с жертвами на вокзале Нови-Сад
Лукашенко на конференции по безопасности затронул тему геополитической турбулентности
Лукашенко поздравил ФПБ с 120-летием профсоюзного движения страны
Лукашенко поздравил коллектив журфака БГУ с 80-летием факультета
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов