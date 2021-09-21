В Минске мужчина украл бутылку алкоголя, не обращая внимания на замечания персонала

Грабеж средь бела дня. Накануне в Минске около 2 часов дня в продуктовом магазине по улице Руссиянова сработала кнопка тревожной сигнализации. Уже на месте работники торгового объекта пояснили милиции, что неизвестный мужчина, не обращая внимания на замечания персонала, похитил бутылку алкоголя за 50 рублей и скрылся. Просмотрев записи камер видеонаблюдения, милиционеры установили приметы подозреваемого и буквально через несколько минут задержали пьяного грабителя недалеко от магазина. Его действиям дана правовая оценка. По факту возбуждено уголовное дело за грабеж.