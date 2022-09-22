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В Минске мужчина выдавал себе зарплату черным золотом

Выдавал себе зарплату топливом.На одном из столичных предприятий задержан мужчина, который оценивал свой труд черным золотом. Сотрудник попался на камеру видеонаблюдения на одной из заправок, когда заливал бензин в канистры по служебной топливной карте. Установлено, что ею пользовались и знакомые мужчины. Сколько точно горючей смеси похитил сотрудник у своей организации, неизвестно. Пока речь идет о без малого половине тонны топлива. Уголовное дело возбуждено за хищение.

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