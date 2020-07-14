В Минске на пожаре сотрудники МЧС спасли мать и сына

Горели апартаменты в доме по улице Крупской. Когда спасатели приехали на место, из окон жилища шел дым. В это время в квартире была хозяйка (пенсионерка) и ее сын. Дверь была не заперта. В коридоре огнеборцы обнаружили мужчину, он был в сознании, а в соседней комнате была его мать. Погорельцев вывели на улицу и передали медикам. После осмотра врачами пострадавших отпустили. По одной из версии, пламя могло вспыхнуть из-за неосторожного обращения с огнем при курении.