В Минске на проезжей части произошло возгорание автомобиля

Совместными усилиями помогли водителю, спасли его машину. В Минске старший лейтенант милиции Департамента охраны нёс службу на посту у Нацбанка, когда при обходе территории увидел, что горит автомобиль. Владелец пытался открыть капот своими силами, но ничего не получалось, после подключились очевидцы. По радиостанции сотрудник вызвал напарников. И уже огнетушителями правоохранители ликвидировали возгорание, а машину помогли владельцу убрать с проезжей части.



