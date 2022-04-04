В Минске на улице Кижеватова мужчина напал на пенсионерку, чтобы ее ограбить. Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Как рассказали в милиции, злоумышленник ударил женщину бутылкой по голове, а после повалил ее на землю и начал избивать, пытаясь вырвать из рук дамскую сумку. Однако женщина не из робкого десятка - оказала нападавшему сопротивление. После этого грабитель сбежал. Сыщики, посмотрев записи с камер видеонаблюдения, вычислили фигуранта и выяснили, что на ограбление он решился под действием алкоголя.