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В Минске на улице Землемерной горел неэксплуатируемый дом - никто не пострадал

ЧП произошло накануне днем. На место выбывали несколько экипажей спасателей. Была задействована высотная техника. Спустя час огонь ликвидировали. Известно, что горела крыша и второй этаж частной постройки, где никто не проживает. О причинах пока не сообщается.


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