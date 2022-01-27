В Минске начались судебные слушания по делу о сбыте наркотиков, повлекших смерть подростка

Один умер в больнице, второго удалось спасти. В суде Московского района столицы сегодня начались судебные слушания по делу о сбыте наркотиков, повлекшим по неосторожности смерть подростка. На скамье подсудимых - 18-летний житель Минска. В июле прошлого года обвиняемый продал двум товарищам (тогда им было 16 и 17 лет) метадон - позже это подтвердит экспертиза. Оба парня с признаками передозировки наркотиков окажутся в больнице. За жизнь старшего медики будут бороться больше месяца, но безрезультатно… В госпитале, не приходя в сознание, подросток встретит свое совершеннолетие, а спустя несколько дней его сердце остановится навсегда. Выйти на сбытчика опасного дурмана правоохранителям помог младший парень, который смог выжить. Известно, что обвиняемый (ранее у него проблем с законом не было) работал в кафе быстрого питания и сам баловался наркотиками. Покупал в соответствующем интернет-магазине. Это подтвердят и найденные в его квартире во время обыска банка с марихуаной и приспособления для курения. Именно этот растительный дурман и должен был оказаться у фигуранта, а после и у двух его приятелей прошлым летом. Лишь по роковому стечению обстоятельств в их руки попал метадон, об опасности которого молодые люди даже не подозревали. Больше подробностей дела, а также о том, как подростков активно втягивают в наркобизнес, подсаживая их на иглу удовольствия, расскажем завтра в большом репортажеитоговой программы.