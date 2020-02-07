В Минске накрыли подпольный цех по изготовлению известных марок клея

Дело ясное, что дело липкое. В Минске оперативники накрыли подпольный цех по изготовлению известных марок клея. Организатор - 43-летний мужчина, он задержан. Силовики взяли и сотрудников производства, кстати, с поличным труженики как раз налаживали оборудование по наполнению вещества в тубы. Изъяты клей, а также оснащение на сумму около 110 тысяч рублей. Как пояснил главный фигурант, фальсифицированная продукция должны были поставить в Украину. Ежедневно планировалось выпускать не менее 10 000 тюбиков.



