В Минске напали на 11-летнюю школьницу, оружием стала шариковая ручка

Напал на девочку, повалил ее на землю, нанес несколько ударов в шею шариковой ручкой и скрылся. Звонок в милицию поступил от очевидцев инцидента возле автобусной остановки на столичной улице Уборевича. На место выехали правоохранители и скорая. 11-летнюю школьницу доставили в больницу и после оказания медицинской помощи отпустили. Оперативники задержали 35-летнего подозреваемого. Безработный мужчина ранее судим за угрозу убийством и присвоение имущества. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело за особо злостное хулиганство.