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В Минске оперативники раскрыли очередной разбой
Сообщается, что набег совершил 56-летний житель столицы. Он задержан. Известно, что в биографии мужчины судимостей не было. Сотрудница заведения выполнила требование налетчика и отдала ему полторы тысячи рублей. Кстати, улов мужчина успел потратить на обновки и продукты. Что касается оружия, было ли оно боевым или бутафорским, не сообщается. Уголовное дело возбуждено по статье "Разбой".
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