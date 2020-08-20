В Минске оперативники раскрыли очередной разбой

Сообщается, что набег совершил 56-летний житель столицы. Он задержан. Известно, что в биографии мужчины судимостей не было. Сотрудница заведения выполнила требование налетчика и отдала ему полторы тысячи рублей. Кстати, улов мужчина успел потратить на обновки и продукты. Что касается оружия, было ли оно боевым или бутафорским, не сообщается. Уголовное дело возбуждено по статье "Разбой".