В Минске парень на моноколесе попал под колеса легковушки

Парень на моноколесе попал под колеса легковушки. Известно, что водитель "тойоты" при повороте налево сбил 21-летнего парня, который, не спешившись, пересекал дорогу по пешеходному переходу на моноколесе. В результате ДТП молодой человек с травмами попал в больницу. Во всех обстоятельствах разбирается ГАИ.