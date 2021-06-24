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В Минске парень на моноколесе попал под колеса легковушки

Парень на моноколесе попал под колеса легковушки. Известно, что водитель "тойоты" при повороте налево сбил 21-летнего парня, который, не спешившись, пересекал дорогу по пешеходному переходу на моноколесе. В результате ДТП молодой человек с травмами попал в больницу. Во всех обстоятельствах разбирается ГАИ.


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