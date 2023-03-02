В Минске парень помог знакомому обналичить криптовалюту, а затем исчез с крупной суммой денег

Взялся помочь, но не смог удержаться от соблазна - в Минске милиция задержала парня, сбежавшего с крупной суммой налички. За помощью найти беглеца обратился его знакомый.

По информации МВД, заявитель занимается сделками с криптовалютой. Решив обналичить виртуальные деньги, обратился за помощью к приятелю, который был клиентом нужного ему банка. Для этого перевел на счет посредника крипту, а тому оставалось снять белорусские рубли и передать их законному владельцу. Потерпевший остался ждать в машине возле банковского отделения, пока помощник, как он думал, выполнял свою миссию. На деле фигурант, сняв 58 тыс. рублей, переоделся, вышел через другую дверь и уехал прочь на такси.