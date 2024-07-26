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В Минске перевернулась маршрутка
Маршрутка перевернулась на пр. Победителей в Минске. Как сообщили в ГАИ, авария случилась 25 июля вблизи здания №127.
Что послужило причиной происшествия - выясняется, но маршрутное такси оказалось на боку. Рядом была разбитая легковушка. На месте работали дорожные стражи. Судя по наличию пожарной машины на месте аварии, понадобилась помощь спасателей.
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