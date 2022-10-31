Обзор дорожных новостей. За минувшие выходные только в Минске произошло 134 ДТП. На улице Уборевича перевернулся "майбах" и погоня в 4 утра за пьяным водителемкаршерингового "шевроле".



Подробности у Владимира Королева.



Не справился с управлением - это причина опрокидывания "майбаха" в столице. Авария случилась накануне днем на улице Уборевича. Из-за чего респектабельный седан наехал на светофор и дорожное ограждение, не уточняется, как и сумма ущерба. В ДТП никто не пострадал.



Свыше 1,2 промилле алкоголя показало освидетельствованиеу пьяного бесправниказа рулем каршерингового авто, который после погони попал в аварию на площади Победы. Около 4 утра внимание экипажа ГАИ привлекавтомобиль "Шевроле", шофер которого отказался останавливаться. Во время преследования 20-летний парень не успел выехал на площадь Победы и врезался в мраморное ограждение.

Смертельное ДТП в Вилейке

Уголовное дело возбуждено по факту смертельной аварии в Вилейке. Там автомобиль "Вольво" сбил двух ребят, которые перебегали дорогу рядом с пешеходным переходом. От удара 16-летняя девушка погибла на месте, ее 17-летний знакомый сейчас в реанимации.

Пешеход также погиб в Осиповичском районе. Ранним утром на гомельской трассе мужчина решил перебежать дорогу в запрещенном месте, но попал колеса "тойоты". Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. В ГАИ дополнили, что мужчина не был обозначен фликером.

Смертельная авария при схожих обстоятельствах произошла и в Минском районе. 47-летний пешеход попытался перейти дорогу в ряде от проезжающего "рено", водитель которого не заметил пешехода. Пострадавший скончался на месте ДТП, возбуждено уголовное дело.





ДТП в Жлобинском районе

Печально завершилась поездка с ветерком для 25-летнего бесправника в Жлобинском районе. Сообщается, что водитель "рено" выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и съехал в кювет, где машина врезалась в дерево, после чего водитель скрылся с места аварии. В результате такой поездки был травмирован 38-летний пассажир. Шофер отказался от прохождения освидетельствования.

Госпитализацией закончилась поездка на велосипеде для 32-летнего жителя Узденского района. На загородной трассе он попал под колеса "пежо". В момент аварии мужчина попытался переехать дорогу, на этот маневр водитель седана не успел среагировать. С серьезными травмами пострадавшего доставили в больницу. Есть подозрения, что велосипедист был пьян.

Схожая авария и в Минском районе - там "форд" сбил велосипедиста, который пытался переехать проезжую часть перед автомобилем. 57-летний мужчина попал под колеса "форда". Сообщается, что пострадавший не был обозначен световозвращающими элементами, из-за чего водитель своевременно не смог его увидеть.