В Минске перевернулся водитель БМВ

В Минске водитель БМВ не справился с управлением и перевернулся. Авария произошла накануне днем на проспекте Независимости. По информации ГАИ,

41-летний водитель немецкого авто не учел погодные условия (а именно мокрый асфальт), не удержал автомобиль и опрокинулся. В ДТП пострадавших нет.