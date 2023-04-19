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В Минске под колеса автомобиля попали двое школьников
В Минске под колеса автомобиля попали двое детей. Авария произошла накануне днем.
Предварительно известно, что 40-летняя водитель автомобиля Mazda ехала по улице Голодеда. В тот момент дорогу на красный свет перебегали двое школьников. В ДТП 11-летние мальчик и девочка получили различные травмы. Сейчас они в больнице.
На месте работали сотрудники ГАИ, эксперты. Во всех обстоятельствах разбираются следователи.
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