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В Минске под колеса автомобиля попали двое школьников

В Минске под колеса автомобиля попали двое детей. Авария произошла накануне днем.

Предварительно известно, что 40-летняя водитель автомобиля Mazda ехала по улице Голодеда. В тот момент дорогу на красный свет перебегали двое школьников. В ДТП 11-летние мальчик и девочка получили различные травмы. Сейчас они в больнице.

На месте работали сотрудники ГАИ, эксперты. Во всех обстоятельствах разбираются следователи.

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